Boeing se aproxima de acordo para evitar confissão de culpa e acusação sobre quedas de 737 MAX, dizem fontes

O acordo, se aprovado, permitirá que a Boeing evite ser considerada como criminosa condenada como resultado das duas quedas ocorridas em 2018 e 2019. Esse acordo representará um golpe para as famílias que tiveram parentes mortos nas quedas dos aviões da empresa e pressionam promotores a levar a Boeing a julgamento.

A Boeing não concorda mais em se declarar culpada no caso, disseram os promotores aos membros das famílias das vítimas das quedas dos aviões durante uma reunião nesta sexta-feira, disseram as fontes. A postura da empresa mudou depois que um juiz rejeitou um acordo anterior em dezembro, disseram os promotores aos membros das famílias.

Os funcionários do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) ainda estão avaliando se devem prosseguir com um acordo de não acusação ou levar a Boeing a julgamento, disse um funcionário do DOJ durante a reunião. Nenhuma decisão final foi tomada, e a Boeing e os funcionários do DOJ ainda não trocaram documentos para negociar os detalhes finais de qualquer acordo de não acusação, disse o funcionário aos membros da família.

A Boeing não fez comentários imediatos e o DOJ não quis comentar.

Paul Cassell, advogado das famílias, disse em uma declaração que o governo dos EUA tem a intenção de desistir da acusação, dizendo que "eles transmitiram a ideia preconcebida de que a Boeing deveria ter permissão para escapar de quaisquer consequências reais por suas mentiras mortais".

Outro advogado que representa as famílias que participaram da reunião, Erin Applebaum, disse que a "apresentação roteirizada do DOJ deixou claro que o resultado já foi decidido".