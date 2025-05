Cyrela prevê lançamentos maiores em 2025, diz copresidente

SÃO PAULO (Reuters) - O segundo trimestre está "indo bem" para a Cyrela e as condições macroeconômicas estão compatíveis com o conjunto de lançamentos da construtora para 2025, que deve apresentar crescimento em relação ao ano passado, disse o copresidente da companhia, Raphael Horn, nesta sexta-feira.

"Acho que a gente vai lançar toda a nossa grade para esse ano e isso significa um crescimento em relação ao ano passado", disse Horn a analistas após divulgação do resultado trimestral da Cyrela na noite da véspera. "Nosso cenário base é esse."

A construtora divulgou um aumento de 23% no lucro líquido do primeiro trimestre em comparação com o mesmo período de 2024, para R$328 milhões, com expansão de 24% na receita líquida.