Dólar tem leve alta com tarifas e dados dos EUA em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,25%, a R$5,718 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão acompanhavam a baixa volatilidade nos mercados de câmbio globais, com a divisa dos EUA com variações modestas ante pares forte, como o euro e o iene, e pares emergentes, como o peso mexicano e o peso chileno.

Os investidores têm evitado realizar grandes apostas em qualquer direção antes de terem mais notícias sobre o andamento das negociações tarifárias dos EUA com parceiros, depois que acordos fechados com Reino Unido e China deixaram os agentes mais otimistas no início da semana.

De forma geral, analistas temem que as tarifas anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em abril, em particular as taxas sobre a China, provoquem uma recessão global. Com isso, qualquer indício de acordos comerciais entre os EUA e seus parceiros tem trazido alívio aos mercados.

"Embora Trump tenha recuado no tema tarifário, receios permeiam ainda de como ficará a questão entre os EUA e a China nessa guerra comercial e quais serão os impactos econômicos globais que possam ser esperados", disse Marcio Riauba, head da Mesa de Operações da StoneX Banco de Câmbio.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,04%, a 100,810.