Economia do Japão encolhe mais do que o esperado no 1º tri enquanto tarifas dos EUA se aproximam

O Produto Interno Bruto (PIB) real sofreu uma contração anualizada de 0,7% de janeiro a março, segundo dados preliminares do governo, muito maior do que a previsão do mercado de uma queda de 0,2%.

O declínio deveu-se à estagnação do consumo privado e à queda das exportações, sugerindo que a economia estava perdendo o suporte da demanda externa mesmo antes do anúncio de Trump, em 2 de abril, de tarifas "recíprocas" abrangentes.

Os dados destacaram alguns aspectos positivos, como o fato de o crescimento do PIB no último trimestre do ano passado ter sido ligeiramente revisado para cima, de 2,2% para 2,4% .

As despesas de capital aumentaram 1,4%, mais do que o esperado, ajudando a demanda interna a acrescentar 0,7 ponto percentual ao crescimento do PIB.

De modo geral, no entanto, analistas foram cautelosos em relação ao impulso mais fraco da demanda e aos riscos para as perspectivas diante de uma mudança na ordem do comércio global liderada por Trump.

"A economia do Japão carece de um impulsionador do crescimento, devido à fraqueza das exportações e do consumo. Ela é muito vulnerável a choques como o das tarifas de Trump", disse Yoshiki Shinke, economista executivo sênior do Instituto de Pesquisa Dai-ichi Life.