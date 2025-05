Gol obtém US$1,9 bi em financiamento para sair de recuperação judicial

A Gol é controlada pela holding sul-americana Abra, que negocia uma fusão da companhia aérea com a rival Azul.

Segundo a Gol, os recursos do financiamento reforçarão posição de liquidez da empresa após a saída do processo de recuperação, "proporcionando capital de giro e outros recursos de apoio às operações comerciais futuras". O dinheiro também servirá para pagamento de empréstimos anteriores feitos pela empresa no contexto da recuperação judicial.

A companhia afirmou que precisava obter US$495,5 milhões para completar o montante necessário, mas ao final do processo os compromissos de financiamento alcançaram US$796,9 milhões.

"Adicionalmente, a Gol solicitou ao Grupo Ad Hoc (de credores) a redução de US$75 milhões em seu compromisso anteriormente divulgado de US$125 milhões, elevando o montante disponível a outros investidores para US$570,5 milhões. O Grupo Ad Hoc também aceitou reduzir sua 'Work Fee' de US$10 milhões para US$4,0 milhões", afirmou a Gol em fato relevante ao mercado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)