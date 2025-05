Grupo de Ásia-Pacífico destaca "desafios fundamentais" no comércio global em meio a tarifas

Por Jihoon Lee

SEOGWIPO, COREIA DO SUL (Reuters) - O grupo de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico adotou uma declaração nesta sexta-feira que cita os "desafios fundamentais" enfrentados pelo sistema de comércio global, mas não chegou a discutir uma resposta conjunta às tarifas dos Estados Unidos.

A reunião anual é o primeiro grande encontro comercial multilateral desde o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de tarifas abrangentes que atingiram mais da metade dos 21 membros do bloco com taxas de importação dos EUA acima do mínimo de 10%.