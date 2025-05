Ibovespa recua com tombo de BB após balanço; Marfrig dispara por plano de incorporar BRF

De acordo com analistas do Itaú BBA, o Ibovespa tem suporte inicial em 136.300 pontos. "A perda desse nível pode iniciar uma realização de lucros mais acentuada, com potencial para buscar a região de 132.800 pontos, patamar que sustenta a tendência de alta no curto prazo", afirmaram no relatório Diário do Grafista

DESTAQUES

- BANCO DO BRASIL ON afundava 12,18%, chegando a perder R$23 bilhões em valor de mercado no pior momento, após resultado bem abaixo das previsões no mercado, com o banco de controle estatal suspendendo várias previsões sobre o desempenho em 2025. O BB relacionou o desempenho pior no primeiro trimestre, bem como a suspensão de previsões, ao agravamento da inadimplência de parte da carteira de agronegócios acima do esperado em 2025 e à vigência de novas regras contábeis.

- MARFRIG ON disparava 18,25%, tendo renovado máxima histórica intradia, após anunciar que vai incorporar a BRF, formando a MBRF, uma empresa global do setor de carnes e alimentos processados com receita de R$152 bilhões. BRF ON caía 2,81%. Ainda no radar estavam os resultados do primeiro trimestre de ambas as empresas divulgados na véspera e confirmação pelo Brasil da primeira detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade em granja comercial.

- ITAÚ UNIBANCO PN caía 0,27%, com o viés negativo prevalecendo no setor. BRADESCO PN cedia 0,46%, SANTANDER BRASIL UNIT perdia 1,28% e BTG PACTUAL UNIT era negociada em baixa de 2,02%.

- COSAN ON recuava 3,37%, após reportar na véspera prejuízo líquido de R$1,8 bilhão no primeiro trimestre deste ano, bem acima do prejuízo de R$192 milhões um ano antes.