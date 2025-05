Inadimplência de empresas no Brasil bate recorde e chega a 7,3 milhões, diz Serasa

(Reuters) - A inadimplência das empresas no Brasil bateu novo recorde em março e chegou ao patamar de 7,3 milhões, o maior registrado desde o início da série histórica do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, divulgado nesta sexta-feira. Em fevereiro, eram 7,2 milhões de empresas.

O valor das dívidas somadas também foi recorde, chegando a R$169,8 bilhões, de R$164,2 bilhões em fevereiro.

De acordo com o indicador, a maior parte das empresas negativadas eram do segmento de Serviços, com 53%. Na sequência, aparecem as companhias dos setores de Comércio (34,8%), Indústria (8,0%), Outros (3,3%) -- que contempla negócios Financeiro e do Terceiro Setor -- e Primário (1,0%).