Índice STOXX 600 tem 5ª alta semanal, com impulso de balanços e alívio de temores comerciais

"O acordo com a China e com o Reino Unido levanta a questão de saber se a União Europeia chegará a um acordo semelhante com os EUA antes que a pausa nas chamadas tarifas 'recíprocas' expire... suspeitamos que um acordo entre os EUA e a UE não seja iminente", disse Andrew Kenningham, economista-chefe para a Europa da Capital Economics.

"Os EUA provavelmente estão menos motivados a chegar a um acordo com a UE do que estavam com o Reino Unido ou a China."

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,59%, a 8.684,56 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,30%, a 23.767,43 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,42%, a 7.886,69 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,59%, a 40.656,26 pontos.