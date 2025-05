Início de construção de moradias nos EUA cai em abril

WASHINGTON (Reuters) - A construção de residências unifamiliares nos Estados Unidos caiu em abril uma vez que as tarifas sobre materiais importados e as taxas de hipoteca elevadas continuaram sendo os principais obstáculos para o mercado imobiliário.

A construção de moradias unifamiliares, que representa a maior parte da construção de casas, caiu 2,1% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 927.000 unidades, informou o Departamento de Comércio nesta sexta-feira.

As tarifas agressivas e erráticas do presidente dos EUA, Donald Trump, incluindo impostos sobre a madeira e o aço, deixaram os construtores desanimados. Os Estados Unidos e a China reduziram a escalada de sua guerra comercial no fim de semana, mas permanece a incerteza sobre o que acontecerá após a trégua de 90 dias acordada. Também não há clareza sobre o futuro das taxas específicas de cada país, que foram adiadas até julho.