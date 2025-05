Itaú reduz projeção para Selic em 2025 e passa a ver manutenção dos juros pelo resto do ano

"A avaliação das autoridades sobre os possíveis efeitos da mudança no ambiente externo (ao adotar a perspectiva de que o balanço de riscos em torno do cenário central é simétrico) estabeleceu, em nossa visão, uma barra relativamente alta para um novo ajuste da Selic em junho", completou.

O Itaú disse ainda que não vê espaço para cortes de juros neste ano, diante das expectativas desancoradas e da atividade ainda resiliente, prevendo reduções apenas em 2026 que levariam a Selic a 12,75% ao fim do próximo ano, ante a projeção anterior de 13,25%.

Em relação à inflação, foram mantidas as projeções de alta do IPCA de 5,5% em 2025 e de 4,4% em 2026, citando um balanço de riscos simétrico neste ano.

"A possível diminuição do fluxo comercial entre China e Estados Unidos e menores preços de commodities metálicas pode se traduzir numa inflação de industriais mais benigna, mas a redução no volume de chuvas aumenta a probabilidade de acionamento de bandeiras tarifárias no final do ano", explicou.

Também foi mantida a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2025 em 2,2% e de 2026 em 1,5%

"A desaceleração da atividade deve ficar mais clara apenas no segundo semestre do ano, depois de uma boa performance no início do ano puxada pelo setor agropecuário e consumo sustentado por renda elevada", disse o Itaú.