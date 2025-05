Marfrig dispara mais de 17% e marca máxima histórica após anunciar que vai incorporar BRF

A Marfrig já possui 50,49% de participação na BRF. A primeira aquisição de uma fatia na BRF pela companhia ocorreu em maio de 2021, quando a empresa declarou que seria um investidor passivo.

"Os termos propostos parecem beneficiar os acionistas da Marfrig mais diretamente, mas o upside para ambos os lados dependerá de quanto das sinergias projetadas forem entregues", afirmaram analistas do Bradesco BBI, em relatório enviado a clientes após o anúncio.

"Do jeito que as coisas estão, vemos o MBRF nascendo com múltiplos acima dos pares, o que mantém nossas recomendações inalteradas", afirmaram os analistas, que têm recomendação "neutra" para ambos os papéis.

Marfrig e BRF projetam sinergias de R$805 milhões por ano, sendo entre R$400 milhões e R$500 milhões previstos para os primeiros 12 meses e o restante no médio e longo prazos.

De acordo com analistas do Goldman Sachs, com base nos preços atuais das ações, na relação de troca pura divulgada pela Marfrig e nos dividendos propostos, a transação avalia as ações da Marfrig em R$23,5 e as da BRF em R$19,7, conforme relatório enviado a clientes.

Por volta de 10h30, os papéis da Marfrig avançavam 16,6%, a R$24,09, chegando a R$24,24 no melhor momento, máxima histórica intradia. As ações da BRF, por sua vez, caíam 4,22%, a R$19,75, tendo marcado R$19,24 na mínima. No mesmo horário, o Ibovespa cedia 0,87%.