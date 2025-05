Membro do BC do Japão pede pausa em aumentos de juros devido à incerteza sobre tarifas dos EUA

"A economia do Japão está enfrentando uma pressão baixista cada vez maior", uma vez que as tarifas acentuadas dos EUA, inclusive sobre o setor automotivo, podem prejudicar seriamente os lucros das empresas, disse Nakamura em um discurso.

"Apressar-se em aumentar a taxa de juros quando o crescimento está desacelerando pode reduzir o consumo e o investimento com uma defasagem", disse Nakamura, cujo mandato de cinco anos na diretoria expira no final de junho.

A economia do Japão encolheu pela primeira vez em um ano e em um ritmo mais rápido do que o esperado, mostraram dados do trimestre de março nesta sexta-feira, ressaltando a natureza frágil de sua recuperação, agora sob a ameaça das políticas comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump.

Embora as despesas de capital permaneçam firmes, a incerteza sobre a política tarifária dos EUA já está estimulando as empresas japonesas a adiar planos de gastos ou a adotar uma abordagem de esperar para ver, disse Nakamura.

As tarifas dos EUA também podem desencadear um "ciclo vicioso de redução da demanda e dos preços", o que exige que o Banco do Japão seja cauteloso em futuros aumentos de juros, acrescentou.

Os EUA impuseram tarifas de 10% sobre todos os países, exceto Canadá, México e China, além de tarifas mais altas para muitos dos grandes parceiros comerciais, incluindo o Japão, que enfrentará uma tarifa de 24% a partir de julho, a menos que consiga negociar um acordo com Washington.