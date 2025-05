Mercado paralelo de dólares da Argentina vacila após flexibilização dos controles cambiais

Por Leila Miller

BUENOS AIRES (Reuters) - Nas ruas do centro de Buenos Aires, onde anos de controles monetários rígidos fermentaram um próspero mercado paralelo de dólares, um exército de negociantes ilegais de dinheiro está enfrentando dificuldades com as reformas econômicas do presidente da Argentina, Javier Milei.

Milei eliminou a maioria dos controles cambiais no mês passado, facilitando o acesso dos argentinos aos mercados cambiais oficiais após seis anos de restrições.