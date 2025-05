Mercado reduz projeções para dívida pública em 2025 e 2026, mostra Prisma

As estimativas para o resultado primário seguem distantes das metas estabelecidas pelo governo de déficit zero em 2025 e superávit de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026.

Agentes de mercado têm demonstrado preocupação com a capacidade do governo de melhorar a trajetória das contas públicas, com dúvidas sobre a sustentação do arcabouço fiscal e a trajetória de gastos com a aproximação do ano eleitoral de 2026, enquanto o choque nos juros básicos pelo Banco Central tende a elevar o custo da dívida pública.

Na quinta-feira, em meio a estudos no governo para lançar um pacote que amplie a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a equipe econômica está preparando medidas pontuais para assegurar o cumprimento da meta fiscal. nL1N3RN10B

Para a receita líquida do governo, a expectativa mediana subiu para este ano e o próximo. A nova projeção indica a entrada de R$2,313 trilhões em 2025, contra R$2,308 trilhões estimados no mês anterior. Em 2026, o dado é visto em R$2,464 trilhões, contra R$2,463 trilhões projetados em abril.

Os economistas consultados no Prisma ainda aumentaram a projeção para as despesas totais do governo central neste ano para R$2,383 trilhões, de R$2,381 trilhões anteriormente, e baixaram a R$2,545 trilhões em 2026, de R$2,559 trilhões antes.

(Por Bernardo Caram)