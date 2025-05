Moody's rebaixa nota de crédito dos EUA e tira país do clube de elite "AAA"

(Reuters) -A agência Moody's rebaixou a classificação de crédito dos Estados Unidos em um degrau, de "Aaa" para "Aa1", citando dívida e juros crescentes, "que são significativamente mais altos do que os de soberanos com classificação semelhante".

"Sucessivas administrações e o Congresso dos EUA falharam em chegar a um acordo sobre medidas para reverter a tendência de grandes déficits fiscais anuais e custos crescentes de juros", disse a Moody's em um comunicado.

A Moody's era a última entre as principais agências de risco a manter a classificação máxima AAA para a dívida soberana dos EUA, embora tenha rebaixado sua perspectiva para a nota do país para negativa no final de 2023 devido ao déficit fiscal mais amplo e ao aumento das despesas com pagamento de juros.