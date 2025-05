Petrobras prevê aporte de R$557 mi em parada de refinaria no RS

A Petrobras afirmou que a parada não afetará o abastecimento ao mercado.

"A Refap e a Petrobras fazem um detalhado planejamento para que sejam garantidos estoques prévios. Durante o período em que parte da produção estará reduzida, a companhia atuará de forma integrada com as áreas comercial e de logística, internalizando derivados de outras regiões, possibilitando o atendimento aos nossos clientes", disse em nota o gerente geral da Refap, Marcus Aurelius Valenti.

A refinaria atende a quase totalidade do mercado do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e Paraná, além de outros Estados por cabotagem.

(Por Marta Nogueira)