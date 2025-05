Preços de importados nos EUA têm alta inesperada em abril

Dados desta semana mostraram leituras benignas dos preços ao consumidor e ao produtor em abril. Economistas esperam que o impacto das tarifas de importação do presidente dos EUA, Donald Trump, torne-se evidente nos dados de inflação em meados deste ano.

As tarifas aumentaram os temores de uma desaceleração no crescimento global, contribuindo para a redução dos preços do petróleo.

O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, alertou na quinta-feira que "podemos estar entrando em um período de choques de oferta mais frequentes e potencialmente mais persistentes - um desafio difícil para a economia e para os bancos centrais".

Economistas preveem que o banco central dos EUA volte a cortar a taxa de juros em setembro ou dezembro. O Fed manteve sua taxa de referência na faixa de 4,24% a 4,50% neste mês.

Os preços dos combustíveis importados caíram 2,6% em abril, depois de terem recuado 3,4% em março. Os preços dos alimentos ficaram inalterados, depois de terem caído 0,1% no mês anterior.

Excluindo combustíveis e alimentos, os preços de importação aumentaram 0,5%, após queda de 0,1% em março. Nos 12 meses até março, o chamado núcleo dos preços de importados subiu 0,8%.