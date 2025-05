Trump pede que republicanos se unam em torno de legislação tributária

A publicação foi feita no momento em que o Comitê de Orçamento da Câmara dos Deputados, composto por 37 membros, se reunia para uma votação crucial que pode determinar se os republicanos podem tentar aprovar o projeto de lei na próxima semana em plenário, o que manteria a agenda do presidente em curso para possível sanção até o prazo final de 4 de julho.

A medida acrescentaria trilhões de dólares à dívida de US$36,2 trilhões do governo federal.

Quatro membros conservadores, entre os 21 republicanos do comitê, ameaçaram não dar apoio, a menos que o presidente da Câmara, Mike Johnson, concorde com mais cortes no programa de saúde para pessoas de baixa renda Medicaid e com a revogação total dos cortes de impostos sobre energia verde.

Os republicanos têm a maioria dos assentos tanto na Câmara quanto no Senado e, até o momento, não rejeitaram nenhuma das solicitações legislativas de Trump.

O presidente do Comitê de Orçamento, Jodey Arrington, iniciou a reunião enfatizando a importância da legislação para os eleitores que elegeram Trump para a Casa Branca e forneceram ao partido o controle total do Congresso em novembro passado.

"Eles querem políticas de senso comum. E querem de todos nós um compromisso de colocar os Estados Unidos e os norte-americanos em primeiro lugar. Vamos dar às pessoas o que elas votaram", disse o republicano do Texas.