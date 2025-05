Wall Street sobe após preocupações com comércio e inflação diminuírem

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta sexta-feira, ampliando os ganhos da semana, impulsionados por uma trégua tarifária entre os Estados Unidos e a China e dados de inflação mais moderados, com a votação da legislação tributária do presidente Donald Trump também no foco.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,08% na abertura, para 42.356,2 pontos. O S&P 500 ganhava 0,21%, a 5.929,09 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,21%, para 19.151,541 pontos.

(Reportagem de Shashwat Chauhan em Bengaluru)