Trump diz ao Walmart para "comer as tarifas" em vez de aumentar preços

Por Jasper Ward

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no sábado que o Walmart deveria "comer as tarifas" em vez de culpar as taxas impostas por seu governo sobre produtos importados pelo aumento dos preços do varejista.

Seus comentários foram em resposta ao fato de o maior varejista do mundo ter dito esta semana que teria que começar a aumentar os preços no final deste mês devido às altas tarifas.