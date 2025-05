China impõe direito antidumping sobre plásticos dos EUA, UE, Japão e Taiwan

Por Colleen Howe

PEQUIM (Reuters) - A China anunciou neste domingo tarifas antidumping de até 74,9% sobre as importações de copolímeros POM, um tipo de plástico de engenharia, dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão e de Taiwan.

As conclusões do Ministério do Comércio encerram uma investigação iniciada em maio de 2024, logo após os EUA aumentarem drasticamente as tarifas sobre veículos elétricos chineses, chips de computador e outras importações.