Famílias de vítimas de acidentes com o 737 MAX se opõem a acordo que permite à Boeing evitar processos judiciais

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - Famílias de algumas das 346 pessoas mortas em dois acidentes fatais com o Boeing 737 MAX planejam se opor a uma tentativa de acordo de não acusação entre o fabricante do avião e o Departamento de Justiça dos EUA, disse um advogado no sábado.

O Departamento de Justiça delineou o acordo provisório em uma reunião de mais de duas horas com as famílias na sexta-feira e disse em um processo judicial no sábado que elas teriam até quinta-feira para apresentar objeções por escrito.