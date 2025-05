Ações de China e Hong Kong ficam estáveis após dados fracos compensarem impulso de trégua tarifária

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong terminaram praticamente estáveis nesta segunda-feira, uma vez que dados fracos sobre as indústria e de vendas no varejo da China destacaram os desafios econômicos atuais, embora a suspensão das tarifas sino-americanas tenha continuado a impulsionar as ações das operadoras portuárias.

No fechamento, o índice de Xangai teve estabilidade, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,31%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 0,05%.

Os mercados da China e de Hong Kong recuperaram o terreno perdido desde o anúncio das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, no início de abril, depois que Pequim e Washington chegaram a um acordo sobre uma pausa de 90 dias nas tarifas na semana passada. Mas a recuperação parece estar perdendo força.