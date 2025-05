Ações têm alta leve com notícias corporativas superando rebaixamento do crédito dos EUA

A agência Moody's rebaixou a classificação de crédito dos EUA na sexta-feira, citando preocupações sobre a crescente pilha de dívidas de US$36 trilhões do país, o que causou nervosismo nos mercados globais mais cedo.

"O rebaixamento reflete o que os mercados já sabem: estamos em um novo regime fiscal definido pela austeridade por meio de tarifas e limites", disse Lale Akoner, analista de mercado global da eToro.

Enquanto isso, o amplo projeto de lei de corte de impostos do presidente dos EUA, Donald Trump, que estava parado há dias, obteve aprovação de um importante comitê do Congresso norte-americano no domingo, enquanto o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse em entrevistas que o presidente dos EUA, Donald Trump, cumprirá as ameaças de tarifas se os parceiros comerciais não negociarem de "boa fé" os acordos.

As ações de viagens e lazer foram as que mais ganharam no índice. A Ryanair subiu 4,8%, depois que a companhia aérea irlandesa de baixo custo relatou uma forte demanda em toda a Europa e projetou que os preços das passagens subiriam e se recuperariam de grande parte do declínio que prejudicou o lucro no ano passado.

Algumas ações de luxo caíram depois que os dados de vendas no varejo da China em abril não atenderam às expectativas. A Moncler caiu 2,2%, a LVMH perdeu 1,1%, enquanto o índice mais amplo recuou 1%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,17%, a 8.699,31 pontos.