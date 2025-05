Comissão Europeia reduz previsão de crescimento da zona do euro por guerra comercial dos EUA

"A perspectiva de crescimento foi revisada significativamente para baixo. Isso se deve, em grande parte, a uma perspectiva de enfraquecimento do comércio global e a uma maior incerteza quanto à política comercial", afirmou a Comissão.

Segundo a Comissão, as perspectivas de crescimento foram baseadas na suposição de que os EUA manterão suas tarifas no nível atual de 10% sobre todos os produtos da UE, 25% sobre aço, alumínio e automóveis e nenhuma tarifa sobre produtos farmacêuticos e semicondutores.

"Os riscos para a perspectiva estão inclinados para o lado negativo. Uma maior fragmentação do comércio global pode mitigar o crescimento do PIB e reacender as pressões inflacionárias. Os desastres relacionados ao clima também estão mais frequentes e continuam sendo uma fonte persistente de risco de queda para o crescimento", disse a Comissão.

Mas o crescimento pode se recuperar se houver uma diminuição das tensões comerciais entre a UE e os EUA ou uma expansão mais rápida do comércio da Europa com outros países, bem como por meio de maiores gastos com defesa na UE.

O desemprego na zona do euro continuará caindo neste ano e no próximo, chegando a 6,1% em 2026, e a inflação ao consumidor deverá desacelerar para 2,1% neste ano e 1,7% em 2026, em comparação com 2,4% no ano passado, segundo a Comissão.

(Reportagem de Jan Strupczewski)