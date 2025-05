Dólar fecha em leve baixa após rebaixamento dos EUA e falas de Galípolo

Às 17h16, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,29%, a R$5,672 na venda.

Os movimentos desta sessão tiveram como pano de fundo as perdas generalizadas do dólar nos mercados globais, onde recuava frente a pares fortes, como o euro e o iene, e pares emergentes, como o peso mexicano e o peso chileno.

De forma geral, os investidores reagiam à decisão da agência Moody's na sexta-feira de rebaixar a nota de crédito dos Estados Unidos de "Aaa" para "Aa1", citando preocupações com o aumento da dívida do governo federal e dos juros.

Com a mudança na recomendação de crédito, os agentes financeiros elevaram os prêmios de risco da maior economia do mundo, provocando ganhos nos rendimentos dos Treasuries e perdas do dólar, conforme investidores buscavam desfazer algumas de suas posições compradas nos ativos dos EUA.

"Nós acreditamos que isso (decisão da Moody's) fornece uma oportunidade para investidores com excesso de dólares, ou para investidores internacionais com exposição desequilibrada a ativos dos EUA, reduzirem sua exposição ao dólar", disseram analistas do banco UBS em relatório.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,42%, a 100,340.