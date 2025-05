Dólar tem leve alta após rebaixamento dos EUA e com tarifas em foco

O rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- subia 12 pontos-base, a 4,558%.

Em relação à divisa dos EUA, o movimento deste pregão implicava uma fuga em direção a outras moedas vistas como seguras, como o euro e, principalmente, o iene.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,52%, a 100,240.

As incertezas comerciais continuam em foco, com os mercados à espera do anúncio de novos acordos comerciais dos EUA com seus parceiros, já que negociações seguem em andamento para conter as altas tarifas do presidente Donald Trump.

Na cena doméstica, o mercado avaliava dados sobre atividade econômica, com o Banco Central informando que seu Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado um sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), avançou em março 0,8%, em resultado acima do esperado.

Mais cedo, analistas consultados pelo BC na pesquisa Focus voltaram a reduzir a estimativa para a inflação este ano, agora projetada em 5,50%, de 5,51% na semana anterior. O centro da meta oficial para a inflação é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.