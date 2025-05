É cedo para avaliar impacto de gripe aviária sobre a economia, diz secretário de Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse nesta segunda-feira que é muito cedo para avaliar impactos econômicos provenientes do caso da gripe aviária registrado no Brasil.

Em entrevista à imprensa, Mello disse que gostaria de ter mais tempo e mais informações sobre o tema para posteriormente incorporar esses dados nas projeções oficiais da pasta para a economia.

(Por Bernardo Caram)