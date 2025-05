Faz sentido juros restritivos em meio a expectativas desancoradas e cenário atual, diz Galípolo

(Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira que a autarquia tem reforçado que, com as expectativas de inflação desancoradas e com o cenário econômico atual, faz sentido manter a taxa básica de juros em um patamar restritivo por um tempo mais prolongado que o usual.

Falando em palestra no 12th Annual Brazil Macro Conference, promovido pelo Goldman Sachs, em São Paulo, Galípolo afirmou que os membros do BC continuam dependentes de dados e que não oferecerão nenhum tipo de "forward guidance" (orientação futura) no momento.

(Por Bernardo Caram e Fernando Cardoso)