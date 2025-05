Governo veda ensino a distância para cursos de direito e da área da saúde

"Isso aumenta os custos com o corpo docente em um segmento que historicamente tem tido dificuldade para repassar a inflação de custos para as mensalidades. Nem é preciso dizer que os players mais expostos ao ensino a distância devem ser mais afetados do que os outros", disseram os analistas Samuel Alves e Yan Cesquim em relatório nesta segunda-feira.

A dupla do BTG também notou que os players listados têm uma participação de mercado relativamente maior no segmento de EaD em comparação com o presencial - atualmente, eles detêm 32% de participação nos cursos presenciais, contra 67% no EaD.

"Como resultado, além dos custos mais altos, os players mais focados em EaD podem enfrentar desafios para manter parte de sua base de alunos ao longo do tempo. Para players com exposição limitada ao segmento de EaD, como a Ânima, as mudanças podem ser tão limitadas que podem, no fim das contas, beneficiar a empresa de forma relativa."

As ações da Ânima e do grupo Ser Educacional, que não estão no Ibovespa, subiam 2,11% e 4,28%, respectivamente.

(Por Patricia Vilas Boas)