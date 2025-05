Há preocupação no mercado de que desaceleração da atividade seja compensada por fiscal, diz Galípolo

(Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira que há uma preocupação no mercado atualmente de que a desaceleração da atividade econômica no Brasil possa ser compensada por uma aceleração do impulso fiscal.

Falando em palestra no 12th Annual Brazil Macro Conference, promovido pelo Goldman Sachs, em São Paulo, Galípolo acrescentou que colocar a taxa de juros em um patamar mais contracionista em reação a uma política fiscal que ainda não foi implementada é "uma dança" que não é fácil.

(Por Bernardo Caram e Fernando Cardoso)