Haddad diz que encaminhou medidas fiscais a Lula e terá reuniões ao longo da semana

Por Victor Borges

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que já encaminhou um conjunto de medidas fiscais ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que terá uma série de reuniões sobre o tema ao longo da semana.

Haddad destacou ainda que na quinta-feira será divulgado o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias com todas as informações necessárias sobre o cenário fiscal do país.