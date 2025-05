Ibama aprova plano da Petrobras em processo por licença para explorar Foz do Amazonas

"A continuidade do processo de licenciamento dependerá da verificação, em campo, da viabilidade operacional do Plano de Emergência Individual" (PEI), afirmou o órgão ambiental.

Para isso, o Ibama informou que definirá, em conjunto com a Petrobras, um cronograma para a realização de Avaliação Pré-Operacional (APO), etapa que verificará, por meio de vistorias e simulações, a efetividade do plano proposto.

Em maio de 2023, o Ibama negou um pedido da Petrobras para a licença de perfuração offshore na Foz do Amazonas, alegando preocupações ambientais. Posteriormente, o órgão também destacou preocupações com os impactos que a perfuração poderia ter sobre as comunidades indígenas do Amapá. A petroleira recorreu, mas a decisão final do Ibama ainda está pendente.

A bacia da Foz do Amazonas fica na Margem Equatorial do Brasil, considerada a fronteira petrolífera mais promissora do país, compartilhando geologia com a vizinha Guiana, onde a Exxon Mobil está explorando enormes campos de petróleo.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas e Roberto SamoraEdição de Alexandre Caverni)