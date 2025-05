Ibovespa busca se firmar no azul e renova máxima com JBS em destaque

DESTAQUES

- JBS ON subia 3,32%, com investidores na expectativa de assembleia de acionistas no próximo dia 23 para decidir sobre a dupla listagem, que muitos no mercado veem como um evento que deve destravar valor relevante nas ações. Analistas do JPMorgan reiteraram "overweight", avaliando que o plano será aprovado.

- MARFRIG ON caía 6,02%, após fechar com um salto de 21,35% no último pregão, em meio ao anúncio de que pretende incorporar a BRF. BRF ON perdia 2,84%, tendo ainda no radar a suspensão de importações de carne de frango do Brasil por vários países após caso de gripe aviária.

- VALE ON recuava 0,23%, acompanhando o comportamento dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 0,89%, a 722,5 iuans (US$100,15) a tonelada.

- PETROBRAS PN perdia 0,37%, em meio a variações modestas dos preços do petróleo no exterior. O barril do Brent cedia 0,05%, a US$65,38.

- BANCO DO BRASIL ON caía 1,05%, ainda sob efeito da decepção com os números do primeiro trimestre do banco e descolado do tom mais positivo nos bancos, que forneciam suporte relevante ao Ibovespa, entre eles ITAÚ UNIBANCO PN, que subia 1,35%, e BRADESCO PN, que avançava 1,3%,