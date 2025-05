Ibovespa mostra fraqueza com exterior desfavorável

As vendas no varejo subiram 5,1% em abril, abaixo da alta de 5,9% em março e da previsão de expansão de 5,5%.

No Brasil, IBC-Br, calculado pelo Banco Central e considerado um sinalizador do PIB, avançou em março 0,8%, em dado dessazonalizado, acima da expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,5%, e mostrou aceleração em relação à alta de 0,5% registrada em fevereiro após revisão.

DESTAQUES

- VALE ON recuava 0,59%, acompanhando o comportamento dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 0,89%, a 722,5 iuans (US$100,15) a tonelada.

- PETROBRAS PN perdia 0,69%, na esteira da queda do petróleo no exterior, onde o barril do Brent cedia 0,29%, a US$ 65,22.

- BANCO DO BRASIL ON caía 1,71%, ainda sob efeito da decepção com os números do primeiro trimestre do banco e preocupações com o desempenho da instituição nos próximos meses. Na sexta-feira, a ação caiu quase 13%. No setor, ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,79%, BRADESCO PN mostrava acréscimo de 0,78%,