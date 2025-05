Ibovespa mostra fraqueza na abertura com exterior desfavorável

(Reuters) - O Ibovespa mostrava fraqueza nos primeiros negócios desta segunda-feira, em meio a um ambiente externo mais negativo, com queda dos futuros acionários em Wall Street após a Moody's reduzir a nota de crédito dos Estados Unidos e recuo dos preços do petróleo e do minério de ferro na esteira de dados da China.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,23%, a 138.861,36 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de novembro, mostrava variação negativa de 0,01%.

(Por Paula Arend Laier)