Ibovespa renova máximas históricas, flertando com 140 mil pontos

Na visão do sócio da RGW Investimentos José Cassiolato, a performance do Ibovespa refletiu o otimismo dos investidores com os sinais recentes da política monetária brasileira.

"A fala de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, durante conferência promovida pelo banco Goldman Sachs, foi interpretada como uma sinalização clara de que a taxa de juros será mantida em território restritivo pelo tempo que for necessário para conter pressões inflacionárias", destacou.

Galípolo disse compreender a busca de agentes do mercado por sinais de uma inflexão da política monetária, ponderando que o BC precisa ter cautela e flexibilidade neste momento de incerteza e segue dependente de dados para as próximas decisões.

"Para uma economia que temos uma dinâmica surpreendente nos últimos anos mesmo com uma taxa de juros num patamar mais restritivo, com a inflação e com as expectativas desancoradas, como a gente está vendo, a gente realmente precisa permanecer com uma taxa de juros num patamar bastante restritivo por um período bastante prolongado, essa é a nossa visão", afirmou o presidente do BC.

De acordo com o analista de investimentos Alison Correia, sócio-fundador da Dom Investimentos, a fala de Galípolo corroborou a perspectiva de que o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC não deve mudar a taxa Selic, mantendo-a em 14,75% ao ano na próxima reunião.

No exterior, os pregões em Wall Street se afastaram das mínimas do dia, com o S&P 500 fechando com acréscimo de 0,09%, o que endossou o viés comprador na bolsa paulista.