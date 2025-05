JPMorgan diz que receita de juros pode aumentar este ano, mesmo com persistência de incerteza

Ainda assim, é muito cedo para alterar a perspectiva de NII para o ano, de US$94,5 bilhões, disse Barnum.

"O ambiente tarifário em evolução, combinado com as tensões geopolíticas preexistentes, acrescenta uma incerteza significativa às perspectivas econômicas", disse Barnum a acionistas e analistas reunidos na sede do banco em Nova York para uma apresentação anual.

"A combinação de inflação e grandes déficits fiscais pode restringir as respostas políticas disponíveis de forma a aumentar ainda mais o risco."

O banco estimou que sua taxa líquida de liquidação, ou a porcentagem da dívida de cartão de crédito que não será paga, ficará entre 3,6% e 3,9% em 2026. Isso é mais alto do que a taxa de inadimplência líquida de 3,6% que o banco espera para 2025.

"Vemos que tanto os consumidores quanto as pequenas empresas permanecem financeiramente saudáveis e resilientes", disse Marianne Lake, presidente-executiva de operações de banco de varejo. "No entanto, o que definitivamente piorou foi a confiança do consumidor e das pequenas empresas."

OPORTUNIDADES DE M&A, IA