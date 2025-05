Juros futuros recuam após alívio nos Treasuries e falas de Galípolo

No início do dia, as taxas futuras dispararam amplamente no Brasil, refletindo ganhos robustos nos rendimentos dos Treasuries conforme os mercados elevavam os prêmios de risco dos Estados Unidos após o rebaixamento da nota de crédito do país pela agência Moody's.

A Moody's reduziu na sexta-feira a recomendação de crédito da maior economia do mundo em um nível, de "Aaa" para "Aa1", citando o aumento da dívida federal e dos juros como motivos de preocupação.

A mudança afetou quase todos os mercados globais, incluindo o brasileiro, com os juros futuros subindo diante da percepção de agentes financeiros de que os prêmios de risco maiores nos EUA geram pressão sobre os prêmios de países em desenvolvimento.

Ao longo da manhã, no entanto, a desaceleração da alta dos rendimentos dos títulos da dívida norte-americana provocou um alívio na curva brasileira, com as taxas dos DIs se aproximando rapidamente da estabilidade.

O rendimento do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- subia 2 pontos-base no fim da tarde, a 4,461%. Mais cedo, a alta do rendimento da nota esteve na casa dos dois dígitos.

Os juros futuros passaram a cair de forma mais acentuada após as falas de Galípolo durante um evento do banco Goldman Sachs, em São Paulo, onde defendeu que a autarquia mantenha os juros restritivos por um tempo mais prolongado do que o usual em meio às expectativas de inflação desancoradas e ao cenário econômico atual.