Líder do PCC preso na Bolívia ficará em penitenciária de segurança máxima em Brasília

BRASÍLIA (Reuters) - O traficante Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, líder do PCC, ficará em penitenciária de segurança máxima em Brasília, depois de ter sido preso na Bolívia.

De acordo com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, nas negociações com o governo boliviano optou-se pela expulsão do país para agilizar o processo de prisão de Tuta no Brasil, onde o traficante já havia sido condenado a 12 anos de prisão por associação criminosa, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O traficante estava há 5 anos foragido e foi colocado na lista de difusão vermelha da Interpol, mas foi preso na Bolívia ao tentar renovar seu registro de estrangeiro no país vizinho usando um documento brasileiro falso.