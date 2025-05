Líderes de finanças do G7 buscarão consenso com os EUA sobre questões não tarifárias em encontro no Canadá

Em reuniões bilaterais com Bessent, espera-se que alguns dos ministros promovam suas próprias negociações para reduzir as tarifas de Trump.

Bessent está liderando as discussões com o Japão, que foi descrito por autoridades do governo como estando em negociações avançadas com os EUA.

O secretário do Tesouro disse no domingo que os países que não negociarem "de boa fé" enfrentarão novamente as tarifas recíprocas mais altas que Trump impôs em 2 de abril - 24% no caso do Japão.

Bessent é amplamente visto como uma influência moderada na agenda comercial de Trump, de modo que os ministros do G7 "o incentivarão a pressionar por políticas mais moderadas do governo em relação ao comércio", disse Mark Sobel, ex-funcionário do Tesouro e do Fundo Monetário Internacional (FMI), que é presidente do OMFIF, um think-tank independente de política financeira.

Apesar das divergências sobre as tarifas, as autoridades do G7, especialmente do anfitrião Canadá, parecem determinadas a chegar a um acordo sobre uma declaração conjunta da reunião financeira, que preparará o terreno para a cúpula dos líderes do G7 em junho.

Fontes do governo do G7 familiarizadas com as negociações financeiras disseram que um esboço de comunicado já está preparado e que o Canadá está pressionando para chegar a um consenso para mostrar que os países do G7 estão unidos em uma série de questões.