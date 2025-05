Microsoft vai oferecer modelos rivais de IA a partir de seu próprio data center e lança agente de codificação de IA

Recentemente, a Microsoft se posicionou como um participante mais neutro na corrida armamentista da IA, demonstrando menos apetite para desembolsar grandes somas de dinheiro para financiar as ambições de pesquisa da OpenAI, enquanto trabalha com uma gama mais ampla de participantes da IA, com o objetivo de expandir as vendas e, ao mesmo tempo, manter o controle dos custos.

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, disse que as novas ofertas da xAI, da Meta e de outras serão fornecidas com as mesmas garantias de confiabilidade de modelos da OpenAI hospedados pela Microsoft.

"Isso muda o jogo em termos de como você pensa sobre modelos e provisionamento de modelos", disse Nadella aos participantes da conferência em discurso de abertura.

"É empolgante para nós, desenvolvedores, podermos misturar, combinar e usar todos eles."

O novo recurso GitHub Copilot da Microsoft é conhecido como um agente de codificação, uma ferramenta de IA projetada para ajudar os desenvolvedores com tarefas de codificação. Embora as iterações anteriores das ferramentas de codificação de IA da Microsoft pudessem gerar automaticamente partes de código com base no que um desenvolvedor já estava fazendo, o agente foi projetado para ir muito além.

O agente receberá algumas instruções de um ser humano -- como a descrição de um bug de software e uma estratégia de como corrigi-lo -- e começará a trabalhar, alertando o ser humano para revisar seu trabalho assim que terminar a codificação.