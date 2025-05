Minério de ferro cai com dados econômicos fracos da China

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta segunda-feira, pressionados por dados econômicos da China mais fracos do que o esperado e pela demanda incerta de curto prazo pelo material de fabricação de aço.

O contrato mais negociado de setembro do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 0,89%, a 722,5 iuanes (US$100,15) a tonelada.