Ministro do Turismo diz que fundo para setor aéreo deve estar disponível no 1º semestre

(Reuters) -O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou nesta segunda-feira que o Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), que prevê bilhões de reais em financiamentos para o setor, deve estar disponível ainda no primeiro semestre.

"O governo está regulamentando (o Fnac) e sai agora nesse semestre", afirmou ele à Reuters e, paralelo ao Visit Brasil Summit, no Rio de Janeiro, acrescentando que são "bilhões de reais à disposição".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou no ano passado a Lei Geral do Turismo, que permite o financiamento do setor aéreo com um aporte de R$6 bilhões por meio Fnac.