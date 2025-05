Moody's eleva Eletrobras para "Ba1", mantém perspectiva estável

SÃO PAULO (Reuters) - A Moody's elevou nesta segunda-feira que o rating da Eletrobras para "Ba1", de "Ba2" anteriormente, mantendo a perspectiva da companhia em estável.

Conforme relatório da agência de classificação de risco, a melhora do rating reflete evidências de progresso sustentável da Eletrobras na estratégia de aumentar sua lucratividade, além do acordo fechado com o governo federal para encerrar a disputa judicial sobre limite de voto na companhia após a privatização.

A Moody's destacou que a companhia implementou, após a privatização em junho de 2022, um plano de simplificação corporativa, visando redução de custos e de riscos, com diminuição do estoque bilionário de passivos do empréstimo compulsório e do portfólio de sociedades de propósito específico (SPEs).