Motiva contrata Lazard e Itaú para "possível" transação com aeroportos

No início do mês, o presidente-executivo da Motiva, Miguel Setas, afirmou que se a empresa tomar decisão por seguir adiante com uma transação isso deve ocorrer no segundo semestre.

Na ocasião, o executivo afirmou que a Motiva tem preferência para a venda integral de todo seu portfólio na área de aeroportos e que tem múltiplos interessados nos ativos, incluindo grupos nacionais e internacionais.

(Por Alberto Alerigi Jr.)