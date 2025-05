Nippon Steel investirá US$4 bi em nova usina nos EUA

Representantes da U.S. Steel não quiseram comentar. Nippon Steel, Casa Branca e o Departamento do Tesouro dos EUA, que lidera o comitê que supervisiona a revisão de segurança nacional, não responderam imediatamente a pedidos de manifestação.

A Nippon Steel ofereceu US$14,9 bilhões pela U.S. Steel em dezembro de 2023. Mas o acordo enfrentou obstáculos desde o início, com o então governo de Biden e Trump afirmando que a U.S. Steel deveria continuar sendo propriedade norte-americana.

O fato de Biden ter bloqueado o acordo em janeiro por motivos de segurança nacional levou as empresas a entrarem com ações judiciais alegando que a primeira análise de segurança nacional do negócio foi tendenciosa, algo que o governo Biden contestou.

Os gigantes do aço viram uma nova oportunidade no governo Trump, que começou em 20 de janeiro e abriu no mês passado uma nova análise de segurança nacional de 45 dias sobre a fusão.

O vice-presidente da Nippon Steel, Takahiro Mori, esteve em Washington na semana passada para se reunir com autoridades norte-americanas e tentar obter a aprovação do acordo, informou a Reuters anteriormente.