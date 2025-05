Petrobras contrata Subsea7 por R$8,4 bi para interligação submarina de Búzios 11

"(A ampliação do conteúdo local) aproxima os fornecedores da companhia, amplia o desenvolvimento de toda cadeia de fornecimento nacional e gera empregos", disse a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi, em nota.

A Petrobras é operadora do campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, e tem como sócias no ativo as chinesas CNOOC, CNODC e a PPSA, empresa gestora dos contratos de partilha da produção.

(Por Marta Nogueira)