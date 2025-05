Petróleo fecha com leve alta com sinais de impasse entre EUA e Irã e preocupações econômicas

As negociações nucleares não levarão a lugar algum se Washington insistir que Teerã interrompa sua atividade de enriquecimento de urânio, disse a mídia estatal iraniana citando o vice-ministro das Relações Exteriores, Majid Takht-Ravanchi, nesta segunda-feira.

Essa observação diminuiu as esperanças de um acordo, que teria aberto caminho para a flexibilização das sanções dos EUA e permitido que o Irã aumentasse suas exportações de petróleo de 300.000 a 400.000 barris por dia, disse Alex Hodes, analista da StoneX.

"Esse aumento potencial parece muito improvável agora."

O rebaixamento do crédito soberano dos EUA pela Moody's levantou dúvidas sobre a saúde econômica da maior nação consumidora de petróleo do mundo. A pressão também veio das notícias sobre a desaceleração do crescimento da produção industrial e das vendas no varejo na China, o principal importador de petróleo.

(Reportagem de Shariq Khan e Alex Lawler; reportagens adicionais de Seher Dareen, Florence Tan e Emily Chow; edição de Paul Simao)